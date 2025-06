L’ultima Italia di Spalletti | con la Moldova cambiano gli interisti – CdS

Stasera, a Reggio Emilia, va in scena l’ultimo atto dell’Italia di Luciano Spalletti, che saluta la Nazionale dopo la sfida contro la Moldova. Un’occasione speciale per assistere a un’ultima, emozionante prova del tecnico toscano alla guida degli Azzurri. La formazione potrebbe riservare sorprese e suggestioni, mentre i tifosi sono pronti a vivere questa notte di addio. Ecco cosa si aspetta dalla probabile formazione di questa sera, tra speranze e ricordi indelebili.

