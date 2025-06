Lukumì il preferito Balerdi tra prezzo e concorrenza | Roma a caccia di difensori

Lukumm236 si distingue come il preferito tra i balerdi, grazie al suo rapporto qualità-prezzo e alla concorrenza agguerrita a Roma. Le settimane intense di mercato si avvicinano, e la Roma si prepara a rinforzare la difesa per affrontare con successo la nuova stagione sotto la guida di Gasperini. In attacco si valuta Scamacca, ma è in difesa che si concentrano gli sforzi, con Mancini pronto a guidare il reparto.

Settimane intense attendono la Roma, per costruire una rosa che possa volare in campionato e non solo sotto la sapiente guida di Gasperini. In attacco si valuta Scamacca, ma qualcuno dovrà fargli spazio, cosa che invece non si rivela necessaria in una difesa subito da puntellare con nuovi innesti. Con Hummels e Nelsson che hanno già salutato e la coppia N’Dicka-Celik coinvolta in numerose voci di mercato, Mancini è la sola certezza nella retroguardia giallorossa, con Jhon Lukumì ad oggi il preferito nella lista del club capitolino. Nonostante sia abituato ad una difesa a quattro, le sue doti di marcatore e d’impostazione lo rendono un profilo interessante, con Gasperini convinto che possa fare il salto di qualità nelle sue mani. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Lukumì il preferito, Balerdi tra prezzo e concorrenza: Roma a caccia di difensori

In questa notizia si parla di: Roma Lukumì Preferito Balerdi

Roma, fai attenzione: Napoli su Beukema, offerta del Bournemouth per Lukumì - La Roma è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con l'arrivo di Gasperini. La scelta del tecnico, segno di una strategia chiara e ambiziosa, punta a riportare la squadra in Champions League.