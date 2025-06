Lugo in festa per i 101 anni di nonno Pasquale

Lugo si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico di gioia e affetto per celebrare i 101 anni di Nonno Pasquale. Un traguardo straordinario che ha riunito famiglia, amici e comunità in un abbraccio caloroso e sincero. La festa ha dimostrato quanto l’amore e la stima possano rendere indimenticabile ogni ricorrenza. A portare i suoi saluti e a complimentarsi con Pasquale Pirazzoli è stata anche...

Lo scorso martedì 3 giugno il lughese Pasquale Pirazzoli ha compiuto 101 anni ed è stato festeggiato dalle famiglie dei due figli, nel primo pomeriggio, e più tardi dai molti amici che sono venuti a fargli gli auguri. A portare i suoi saluti e a complimentarsi con Pasquale Pirazzoli è stata anche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Lugo in festa per i 101 anni di nonno Pasquale

In questa notizia si parla di: Pasquale Anni Lugo Festa

Pasquale compie 18 anni: “Da oggi il mondo è ufficialmente il tuo” - Pasquale, oggi festeggi un traguardo speciale: i tuoi 18 anni! Questo giorno segna l'inizio di un'avventura colma di scelte, sogni e conquiste.

Lugo: Pasquale Pirazzoli ha compiuto 101 anni, la visita della sindaca Elena Zannoni - Lo scorso martedì 3 giugno il lughese Pasquale Pirazzoli ha compiuto 101 anni ed è stato festeggiato dalle famiglie dei due figli, nel primo pomeriggio, e ... Leggi su ravennanotizie.it

Lugo. Il signor Pasquale Pirazzoli ha compiuto 101 anni. È scampato alla guerra, non prende medicine e domenica andrà a votare ai referendum - Nonno Pasquale sta benone: segue con interesse programmi tv, come "Otto e mezzo" di ... Leggi su ravennanotizie.it