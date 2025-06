Luciano Spalletti | ultima partita con la Nazionale contro la Moldavia

Atmosfera normalissima, di un calcio che unisce emozioni e passione. Luciano Spalletti, nel suo ultimo atto sulla panchina azzurra, riflette sull'importanza di questa sfida e sull'amore che lo lega alla Nazionale. Con un mix di gratitudine e speranza, si prepara a concludere il suo percorso con un desiderio speciale: regalare ai tifosi una vittoria indimenticabile. La partita di oggi non è solo un match, ma un capitolo che rimarrà scolpito nel cuore di tutti.

"Riunione tecnica bellissima, la dovevo fare perfetta e c'è un po' di dispiacere di lasciarsi, viene molto profonda e c'è del cuore dentro. Ho chiesto di farmi uscire con una vittoria, può essere stimolante che mi vogliano fare questo regalo". Così il ct azzurro, Luciano Spalletti, prima di Italia-Moldavia a Reggio Emilia. "Atmosfera normalissima - aggiunge il tecnico, che guiderà da esonerato la sua ultima partita con la Nazionale - di un ambiente e di un gruppo dove ci si trova bene a stare insieme e si fanno le cose con più dispiacere senza essere menefreghisti, ci si racconta la verità , si ha chiarezza, si è avuto un rapporto intenso e si arriva al momento che va detto quello che abbiamo detto".

