Luchè annuncia il tour nei palasport i biglietti in vendita da ora

Dopo avere infiammato lo stadio della sua Napoli, Luchè annuncia un nuovo tour nei palasport. Luchè è salito sul palco dello stadio Diego Armando Maradona in uno stato di grazia assoluto, con una presenza scenica e una forza emotiva che hanno trasformato il concerto in un manifesto del rap italiano, grazie anche all’alternanza tra momenti più intimi e lo sfoggio di grandi banger ed episodi street, scanditi anche dalle sonorità portate sul palco dalla band e di un dj sul palco. Davanti ad uno stadio gremito, che ha cantato uno per uno tutti i brani in scaletta, ha dimostrato di essere non solo un’icona ma un vero e proprio riferimento culturale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu