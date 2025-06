Lucchese a rischio Eccellenza | il silenzio preoccupa mentre Brescia e Spal ripartono

d'incarnato di speranza e determinazione che negli ultimi tempi si fa sempre più rarefatto. La situazione lucchese, infatti, rischia di segnare un grave passo indietro nel panorama calcistico locale, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in uno stato di crescente apprensione. Mentre altre realtà cercano di rialzarsi, il silenzio attorno alla Lucchese alimenta timori e incertezze sul futuro di una tradizione che merita di tornare a brillare.

Lucchese, Brescia e Spal fuori dal calcio professionistico. Ma mentre a Brescia e a Ferrara si stanno attivando per ripartire almeno dalla serie D, attraverso "gemellaggi" con realtà vicine, a Lucca tutto tace e la cosa comincia ad essere davvero preoccupante. Perché non si intravede nemmeno un piccolo spiraglio che possa far pensare alla concreta possibilità che la vecchia Pantera possa evitare lo "smacco" della Eccellenza, grazie ad una specie di "ciambella di salvataggio" che le avrebbe teso il Ghiviborgo. Ma, attenzione, perché il club della Mediavalle che ha come riferimento Marco Remaschi ha annunciato di voler continuare a fare calcio di serie "D" con le proprie forze, dopo aver rifiutato la proposta del Viareggio, come spiegato in altra pagina.

