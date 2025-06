Lucca Summer Festival come arrivarci in aereo auto treno e bus

Se stai pianificando di vivere l’emozione del Lucca Summer Festival 2025, scopri come raggiungere questa splendida cornice musicale in aereo, auto, treno o bus. Con un programma ricco di star italiane e internazionali, tra cui l’attesissima Jennifer Lopez, non puoi perderti questa straordinaria manifestazione. Ecco tutto quello che devi sapere per arrivare facilmente e goderti al massimo questa grande festa all’aperto.

Il 28 giugno, Antonello Venditti aprirà il Lucca Summer Festival 2025 con un concerto per celebrare i 40 anni di Notte prima degli esami. Sarà solo il primo di una lunga serie di live che porteranno alle Mura Urbiche e in piazza Napoleone alcune delle più grandi star italiane e internazionali, tra cui è impossibile non citare Jennifer Lopez, che si esibirà nell’unica data nel nostro Paese del suo ultimo tour mondiale il 21 luglio. Ancora disponibili i biglietti per quasi tutte le date e i vari settori: ecco le informazioni necessarie per arrivare in città in automobile oppure con i vari mezzi di trasporto, dal treno – la scelta più consigliata – all’aereo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lucca Summer Festival, come arrivarci in aereo, auto, treno e bus

