Lucca Summer Festival 2025 il programma dell'evento

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile con il Lucca Summer Festival 2025, l’evento musicale più atteso dell’anno nel cuore della Toscana. Dal 28 giugno, il centro storico di Lucca si trasformerà in un palcoscenico globale, ospitando star internazionali e grandi ritorni come Antonello Venditti, che celebrerà i suoi 40 anni di musica. Un’occasione unica per lasciarsi coinvolgere da emozioni e suoni senza tempo. I...

Il 28 giugno inizierà l’edizione 2025 del Lucca Summer Festival, evento che da diversi anni raduna nel centro storico toscano alcune delle più grandi celebrità della musica italiana e internazionale. Per il debutto ci sarà Antonello Venditti, che festeggerà i 40 anni dell’album Cuore e dell’indimenticabile Notte prima degli esami. Un viaggio emozionante attraverso la sua carriera e un disco storico che ha emozionato intere generazioni. I biglietti sono acquistabili online, al pari di quelli per gli altri concerti che animeranno l’estate fino al 27 luglio, quando nella cornice di piazza Napoleone si esibirà Bryan Adams con i classici più famosi del suo repertorio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lucca Summer Festival 2025, il programma dell’evento

