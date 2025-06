luca onestini vince 100mila dollari in tv e trova una nuova fidanzata

Dopo aver raggiunto il successo nei reality di tutto il mondo, Luca Onestini si conferma come uno dei volti più amati e intriganti del panorama televisivo internazionale. Con la vittoria di 100mila dollari in TV e una nuova fiamma accanto a sé, il suo carisma non smette di conquistare fan ovunque. Ma cosa fa oggi Luca Onestini? Scopriamo insieme le sue ultime avventure e progetti futuri, che continuano ad affascinare il pubblico.

Luca Onestini sempre più protagonista dei reality show. Non solo in Italia e in Spagna ma anche in Messico. Dove, per inciso, sembra ripetere sempre lo stesso schema (con successo). Infatti anche nel programma tv La Casa de los famosos, una sorta di Grande Fratello, si è classificato al secondo posto (con un montepremi sostanzioso) e ha trovato una nuova fidanzata: Aleska Genesis Castellanos. Che cosa fa oggi Luca Onestini. Dopo aver raggiunto una certa popolarità in Italia e in Spagna, Luca Onestini è finito sulla tv messicana. Ancora una volta in un reality show, in pratica il genere preferito del modello e influencer che, per il piccolo schermo, ha messo da parte i suoi studi in Odontoiatria. 🔗 Leggi su Dilei.it