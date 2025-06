Luca Onestini ha ritrovato l’amore al GF Vip americano chi è la fidanzata Aleska Genesis arrestata in diretta

Luca Onestini ha finalmente ritrovato l’amore, questa volta sotto i riflettori internazionali. Durante la sua avventura a La Casa de Los Famosos, il famoso volto di Uomini e Donne si è innamorato di Aleska Genesis Castellanos, modella e influencer venezuelana che, sorprendentemente, è stata arrestata in diretta. Un colpo di scena che ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando che l’amore può nascere anche nelle circostanze più imprevedibili. Continua a leggere per scoprire come procede questa storia emozionante.

