Luca Montagnin confermato al timone della Cna

Luca Montagnin si conferma alla guida della CNA di Padova e Rovigo, rafforzando il suo impegno per sostenere le imprese locali. Con un ampio consenso di 102 voti su 103, la sua leadership rappresenta una garanzia di continuità e innovazione in un contesto in rapida trasformazione. Il congresso, svoltosi nella suggestiva Villa Borromeo il 5 giugno, ha segnato un nuovo capitolo per l’associazione, che si prepara ad affrontare con determinazione le sfide del futuro.

Confermato Luca Montagnin alla presidenza della Cna di Padova e Rovigo. Con 102 voti su 103, il presidente in carica è stato infatti scelto ancora una volta per guidare l'associazione verso le sfide del futuro. Il congresso si è svolto il 5 giugno nella suggestiva cornice di Villa Borromeo a.

