Lotto e 10eLotto | in Campania vincite da oltre 50mila euro

Tempo di lettura: < 1 minuto l 10eLotto sorride alla Campania. Negli ultimi due concorsi, come riporta Agipronews, centate tre vincite per un totale di 52.600 euro. A Saviano, in provincia di Napoli, vinti 40mila euro – premio più alto del concorso di sabato – grazie a un 5 'Oro' in via San Francesco d'Assisi, mentre a Pompei, sempre in provincia di Napoli, realizzati un 6 'Doppio Oro' e un 1 'Oro', entrambi da 6.300 euro, in Strada Statale 145. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 13 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,78 miliardi da inizio anno.