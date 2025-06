L’Oscar del Libro ad Altamura con Giuseppe Brindisi e Attilio Romita per tributare Albano Carrisi e Vincenzo Schettini

cuore delle comunità, celebrando le eccellenze letterarie e i grandi protagonisti del panorama italiano. Quest’anno, l’evento ad Altamura ha visto la partecipazione di illustri ospiti come Giuseppe Brindisi e Attilio Romita, che hanno reso omaggio a leggende come Albano Carrisi e Vincenzo Schettini. Un viaggio tra parole, musica e passione, capace di unire storie e persone in un’emozionante celebrazione della cultura italiana.

Prosegue con slancio e crescente entusiasmo la terza edizione de “L’Oscar del Libro”, la prestigiosa rassegna culturale ideata e promossa da Manila Gorio, già direttore editoriale di Political TV – Canale 86 e direttrice artistica dell’evento. Un format itinerante che porta la cultura al. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - “L’Oscar del Libro”, ad Altamura con Giuseppe Brindisi e Attilio Romita per tributare Albano Carrisi e Vincenzo Schettini

