Los Putos Makinas a Udine per Terminal25 con Tutti Frutti

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile! Il Festival Terminal, giunto alla sua nona edizione, torna a Udine con un programma ricco di energia, spettacoli emozionanti e divertimento per tutta la famiglia. Organizzato da Circo all’inCirca e cooperativa Puntozero, con il sostegno di importanti istituzioni, quest’anno promette di sorprendere e coinvolgere il pubblico come mai prima. Non perdere l’appuntamento: tutti i dettagli ti aspettano al parco Moretti, dove tutto prenderà vita!

È tutto pronto per la nuova edizione del Festival Terminal, organizzato da nove anni da Circo all’inCirca e cooperativa Puntozero con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, del MiC – Ministro Italiano della Cultura, di Fondazione Friuli e Promoturismo FVG. Il primo fine settimana si preannuncia un’esplosione di energia, spettacolo e divertimento, ancora una volta al parco Moretti di Udine, dove tutti i giorni sarà presente anche l’area food&drink grazie alla collaborazione con CasAupa e Menti Libere. Da venerdì 13 a domenica 15 giugno, (primo weekend del Festival che poi proseguirà fino al 22 giugno) Parco Moretti si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove si incontreranno circo contemporaneo, musica dal vivo, laboratori, arte e convivialità. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Los Putos Makinas a Udine per Terminal25 con Tutti Frutti

In questa notizia si parla di: Udine Tutti Putos Makinas

Udine Jazz da sabato 12 a domenica 20 luglio. Tutti gli eventi in programma - Dal 12 al 20 luglio a Udine torna Udin&Jazz, la 35ª edizione del prestigioso festival internazionale che da oltre trent’anni entusiasma appassionati di jazz.