Los Angeles Trump | Situazione brutta

La tensione a Los Angeles si intensifica mentre manifestanti e forze dell'ordine si scontrano in un clima di grande caos. Con dieci arresti e agenti feriti, la situazione sembra sfuggire di mano, alimentando il dibattito sulla gestione delle proteste e le decisioni del governo. Trump descrive la situazione come "veramente brutta", ma cosa accadrà ora? La crisi si aggrava, lasciando il destino della città in bilico.

11.15 Dieci manifestanti sono stati arrestati nel centro di Los Angeles negli scontri con la polizia durante le proteste contro i metodi del servizio immigrazione Usa. Tre agenti lievemente feriti e polizia "sotto attacco",dice il capo. A Los Angeles "situazione veramente brutta", ha detto il presidente Trump, che ha disposto l'invio di truppe e ordinato "l'arresto di chiunque indossi una mascherina". Contro i manifestanti proiettili di gomma ad altezza occhi e gambe, constata una giornalista Ansa. Pronti a intervenire 500 Marines. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

