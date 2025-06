Los Angeles Trump ai manifestanti | Persone violente non la passerete liscia

Le tensioni a Los Angeles infiammano il dibattito pubblico, con Donald Trump che non ha esitato a definire i manifestanti “persone violente” e a promettere una risposta ferma e decisa. Mentre il mondo osserva, si fa sempre più evidente come la stabilità del Paese sia in bilico tra fermezza e caos. La situazione si farà ancora più complessa: il futuro dell’America dipende da come si gestirà questa crisi.

Il presidente Donald Trump, mentre si preparava a salire a bordo dell’Air Force One a Morristown nel New Jersey, ha definito i manifestanti di Los Angeles “persone violente” che “non la passeranno liscia”. Alla domanda se avesse intenzione di inviare truppe, Trump ha risposto: “Avremo truppe ovunque. Non permetteremo che questo accada al nostro Paese. Non permetteremo che il nostro Paese venga lacerato come è successo sotto Biden “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Los Angeles, Trump ai manifestanti: “Persone violente, non la passerete liscia”

Trump invia 2.000 agenti della Guardia Nazionale a Los Angeles per fermare le rivolte - In un gesto deciso, Donald Trump annuncia l'invio di 2.000 agenti della Guardia Nazionale a Los Angeles per sedare le rivolte e il caos dilagante.

Gli agenti della polizia di Los Angeles sono "sotto attacco" da parte dei manifestanti che protestano contro la politica anti-immigrazione dell'amministrazione Trump, e la polizia sta effettuando arresti: lo ha detto il capitano della polizia. #ANSA Partecipa alla discussione

Proteste pro-immigrazione a Los Angeles, Trump schiera la Guardia nazionale | Media: "Contro i manifestanti usati lacrimogeni, manganelli e proiettili di gomma" #trump #8giugno Partecipa alla discussione

