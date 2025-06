Los Angeles scontri tra manifestanti pro-immigrazione e polizia Guardia Nazionale spara con proiettili di gomma colpita reporter – VIDEO

Le strade di Los Angeles sono state teatro di intense manifestazioni contro le politiche migratorie, che si sono trasformate in violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La guardia nazionale ha risposto con proiettili di gomma, colpendo anche la reporter australiana Sophie Tomasi, che fortunatamente rassicura: “Sto bene, siamo al sicuro”. Un episodio che evidenzia quanto le tensioni possano esplodere in modo imprevedibile in momenti di forte agitazione sociale.

La reporter australiana colpita è Sophie Tomasi, che ha poi rassicurato tutti: “Sto bene, siamo al sicuro” A Los Angeles, le proteste contro le politiche migratorie dell’amministrazione Trump si sono trasformate in veri e propri scontri con le forze dell’ordine. Su richiesta diretta del presi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Los Angeles, scontri tra manifestanti pro-immigrazione e polizia, Guardia Nazionale spara con proiettili di gomma, colpita reporter – VIDEO

In questa notizia si parla di: Angeles Scontri Colpita Reporter

Usa: operazioni anti-immigrazione a Los Angeles, scontri e arresti - Le recenti operazioni anti-immigrazione a Los Angeles hanno scatenato tensioni e scontri tra le autorità e i cittadini.

Scontri a Los Angeles, reporter della tv australiana colpita da proiettili di gomma durante la diretta - Nelle ultime ore ci sono stati scontri fra i manifestanti che protestavano con il giro di vite dell'amministrazione Trump contro i migranti e la guarda nazionale, inviata su ri ... Leggi su msn.com

Los Angeles, Guardia nazionale spara proiettili di gomma: colpita reporter australiana - La reporter australiana dell'emittente Nine Network, Lauren Tomasi, è stata colpita alla gamba da un proiettile di gomma sparato da un a ... Leggi su msn.com

Colpita da un proiettile di gomma in diretta: giornalista ferita durante le proteste a Los Angeles - Mentre raccontava le manifestazioni, una reporter australiana è stata centrata in pieno da un militare della Guardia Nazionale ... Leggi su iodonna.it