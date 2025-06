Los Angeles scontri tra manifestanti e polizia | decine di arresti

Le tensioni a Los Angeles sono esplose nuovamente tra manifestanti e forze dell’ordine, con decine di arresti e scontri violenti. Le proteste scaturiscono dalle politiche migratorie dell’amministrazione Trump e dagli arresti effettuati da agenti federali. La città si prepara ad un’escalation, con 500 marines schierati in stato di allerta. Una situazione che rischia di destabilizzare ulteriormente il clima sociale e politico locale.

Ancora tensioni a Los Angeles tra polizia e manifestanti. Gli scontri sono nati in seguito alle politiche contro l’immigrazione messe in atto dall’amministrazione Trump e ad arresti ed espulsioni effettuate da agenti federali. A LA sono stati schierati 500 marines in stato di allerta. Lo ha scritto Abc news sottolineando che il dispiegamento avverrà su indicazione del segretario americano alla Difesa, Pete Hegseth, e in coordinamento con il Comando settentrionale degli Stati Uniti. La Cnn ha poi fatto sapere che le forze dell’ordine avrebbero utilizzato granate stordenti, lacrimogeni, manganelli e proiettili di gomma per disperdere i manifestanti sulla sulla Freeway 101. 🔗 Leggi su Lapresse.it