Los Angeles scontri tra manifestanti e polizia | 27 persone arrestate

Le tensioni a Los Angeles continuano a infiammare le strade, con 27 persone arrestate in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Le proteste, nate dalle politiche migratorie dell’amministrazione Trump, hanno portato allo schieramento di 500 marines in stato di allerta, in un clima di crescente agitazione che richiede una risposta decisa e coordinata a livello federale. La situazione rimane fragile e in evoluzione, mentre la città si prepara ad affrontare le prossime ore.

Ancora tensioni a Los Angeles tra polizia e manifestanti. Gli scontri sono nati in seguito alle politiche contro l’immigrazione messe in atto dall’amministrazione Trump e ad arresti ed espulsioni effettuate da agenti federali. A LA sono stati schierati 500 marines in stato di allerta. Lo ha scritto Abc news sottolineando che il dispiegamento avverrà su indicazione del segretario americano alla Difesa, Pete Hegseth, e in coordinamento con il Comando settentrionale degli Stati Uniti. La Cnn ha poi fatto sapere che le forze dell’ordine avrebbero utilizzato granate stordenti, lacrimogeni, manganelli e proiettili di gomma per disperdere i manifestanti sulla sulla Freeway 101. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Los Angeles, scontri tra manifestanti e polizia: 27 persone arrestate

