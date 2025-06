Los Angeles proteste per i raid anti-immigrazione Trump manda i soldati proiettili di gomma sui manifestanti | 27 arresti

Le tensioni a Los Angeles sono esplose in un clima di caos e scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, con 27 arresti e l’uso di proiettili di gomma per disperdere le folle. Donald Trump, su Truth, descrive la situazione come "davvero brutta" e chiede l’intervento militare, con seicento marines pronti a intervenire. La crisi si fa sempre più incandescente, lasciando il paese in bilico tra ordine e emergenza.

Donald Trump ha affermato su Truth che la situazione a Los Angeles è "davvero brutta" chiedendo di "fare arrivare le truppe". E ordinando "l'arresto di chiunque indossi una mascherina". Cinquecento marines sono pronti ad essere dispiegati su indicazione del segretario alla Difesa americano Pete Hegseth. Lo riferisce Abc News, citando il Comando settentrionale degli Stati Uniti. Le forze speciali sono. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Los Angeles, proteste per i raid anti-immigrazione. Trump manda i soldati, proiettili di gomma sui manifestanti: 27 arresti

