los angeles manifestanti bloccano autostrada e vandalizzano auto

Proseguono a Los Angeles, in California, le manifestazioni contro la politica migratoria di Donald Trump. Domenica 8 giugno centinaia di persone hanno bloccato un’autostrada, vandalizzando le auto a guida autonoma. Le forze dell’ordine hanno risposto con gas lacrimogeni, proiettili di gomma e granate stordenti. Le proteste si sono concentrate in diversi isolati del centro e in una manciata di altre zone. Nelle ore successive le strade della città sono tornate per lo più alla tranquillità . Intanto il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato di voler intentare una causa contro il presidente Trump in risposta allo straordinario dispiegamento della Guardia Nazionale da parte dell’amministrazione per affrontare i manifestanti scesi in piazza a Los Angeles. 🔗 Leggi su Lapresse.it