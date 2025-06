Los Angeles la polizia usa lacrimogeni e proiettili di gomma sulla folla | le immagini

Le tensioni a Los Angeles raggiungono un punto critico: migliaia di manifestanti, scesi in strada contro il dispiegamento della Guardia Nazionale e le politiche presidenziali, hanno dato vita a scene intense e drammatiche. Tra auto incendiate e scontri con le forze dell’ordine, le immagini raccontano un momento di forte scontro sociale e politico, mentre la città si trova al centro di un'onda di protesta che potrebbe cambiare il volto della nazione.

 Le tensioni a Los Angeles si sono intensificate domenica, quando migliaia di manifestanti sono scesi in strada in risposta allo straordinario dispiegamento della Guardia Nazionale da parte del presidente Donald Trump, bloccando un’importante autostrada e dando fuoco ad auto a guida autonoma. Nelle immagini si vede la reazione delle forze dell’ordine, che hanno utilizzato gas lacrimogeni, proiettili di gomma e granate stordenti per controllare la folla. Le proteste nascono dalla stretta di Donald Trump sull’immigrazione in California. 🔗 Leggi su Lapresse.it