Los Angeles in rivolta Trump schiera la Guardia Nazionale e ordina | Arrestate chi protesta a volto coperto

La città di Los Angeles si trova nel cuore di una crisi senza precedenti, dove le proteste contro le politiche di Trump sono sfociate in scontri violenti e interventi drastici delle forze dell'ordine. La decisione di schierare la Guardia Nazionale e di arrestare i manifestanti a volto coperto ha acceso un dibattito acceso sulla libertà di espressione e sulla sicurezza pubblica. Tra tensioni e repressioni, il futuro di LA appare sempre più incerto, lasciando tutti a chiedersi quale strada prenderà questa città simbolo di lotta e resistenza.

La tensione è esplosa a Los Angeles, dove migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro i recenti raid anti-immigrazione e contro la decisione del presidente Donald Trump di inviare la Guardia Nazionale in città. Le manifestazioni, inizialmente pacifiche, si sono trasformate in scontri violenti con la polizia, culminati nell’arresto di almeno dieci manifestanti e nell’uso di gas lacrimogeni, granate stordenti e munizioni non letali da parte delle forze dell’ordine. A inasprire ulteriormente il clima, il messaggio diffuso da Trump su Truth: “Arrestate chi ha il volto mascherato, subito!” ha scritto il presidente, accusando i manifestanti di essere “pagati” e di agire illegalmente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Los Angeles in rivolta, Trump schiera la Guardia Nazionale e ordina: “Arrestate chi protesta a volto coperto”

