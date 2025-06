Los Angeles in fiamme | cosa ha scatenato le proteste e la reazione di Trump

Los Angeles brucia ancora, tra proteste e tensioni crescenti. L’8 giugno, migliaia di cittadini sono scesi in piazza contro le recenti deportazioni dell’Ice, ma la situazione è presto sfuggita di mano: scontri violenti, incendi e blocchi autostradali. La reazione di Trump non si è fatta attendere, alimentando ulteriormente un clima di caos. Cosa ha scatenato questa guerra urbana? Scopriamo insieme gli eventi che hanno portato Los Angeles sull’orlo del inferno.

Dal nostro inviato a Los Angeles — La città degli angeli è tornata a infiammarsi. Migliaia di persone sono scese in piazza l’8 giugno per protestare contro una massiccia operazione di deportazione avviata nei giorni precedenti dall’agenzia federale per l’immigrazione, l’Ice. Le proteste, inizialmente pacifiche, sono rapidamente degenerate in scontri violenti, culminando con incendi di veicoli autonomi, blocchi autostradali e lanci di oggetti contro le forze dell’ordine. La polizia ha risposto con gas lacrimogeni, proiettili di gomma e granate stordenti. Le autorità cittadine hanno dichiarato diverse “assemblee illegali” e hanno effettuato numerosi arresti. 🔗 Leggi su It.insideover.com