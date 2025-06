Loreto vince in rimonta contro Cagliari nella finale playoff di basket

In una notte di pura adrenalina, Loreto conquista la vittoria in rimonta contro Cagliari, chiudendo con un 66-61 che resterà nella storia dei playoff. I padroni di casa, guidati da Tognacci e Aglio, si sono rimboccati le maniche, superando uno svantaggio sorprendente e portando a casa una vittoria emozionante. L’Italservice si aggiudica in casa...

loreto 66 cagliari 61 LORETO: Delfino 15, Cevolini ne, Lucchetti ne, Battisti 2, Cipriani 3, Mattioli ne, Ugolini, Tognacci 18, Santucci 6, Aglio 11, Broglia 2, Gulini 9. All. Ceccarelli. ESPERIA CAGLIARI: Manca, Cabriolu 3, D’Elia ne, Giordano 27, Potì 4, Thiam 4, Picciau 3, Locci 5, Maresca 3, Bartolozzi 12, Pili ne, Sanna. Parziali: 14-15, 23-37, 42-50, 66-61. Uscito per 5 falli: Thiam (Esperia Cagliari) L’Italservice si aggiudica in casa contro Cagliari in rimonta garauno della finale playoff per salire in B nazionale. Nel primo quarto Loreto tenta la fuga (7-4), ma Cagliari non glielo permette dopo un solo minuto con una tripla di Giordano riacciuffa i padroni di casa (7-7). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Loreto vince in rimonta contro Cagliari nella finale playoff di basket

