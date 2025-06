Lorenzo Rocco ed Emilia Lu Knapik trionfano al V Memorial Poppy Vinti

Lorenzo Rocco ed Emilia Lu Knapik emergono come protagonisti indiscussi al V Memorial Poppy Vinti, torneo internazionale Tennis Europe Under 16 svoltosi sui suggestivi campi in terra rossa di Perugia. Un appuntamento che ha visto i giovani talenti sfidarsi con passione e determinazione, regalando emozioni alle migliaia di appassionati. In finale, il talento sardo Lorenzo Rocco ha dimostrato tutta la sua bravura, conquistando meritatamente il titolo.

Lorenzo Rocco ed Emilia Lu Knapik sono i vincitori del V Memorial Poppy Vinti, quest'anno dedicato ai giovani con un torneo internazionale Tennis Europe Under 16 Maschile e Femminile, giocato sui campi in terra rossa dello Junior Tennis Perugia. Nel tabellone maschile il titolo è andato alla prima testa di serie, il sardo Lorenzo Rocco tesserato per il Tc Cagliari ed allenato da Martin Vassallo Arguello. In finale il giovane tennista isolano ha avuto la meglio sulla quinta testa di serie, il napoletano Marcello Longano del Tc Poseidon, con il punteggio di 64 62. Nel tabellone femminile impresa della polacca, di origine cinese, Emilia Lu Knapik.

