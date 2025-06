Lorenzo Argenziano l’arte in Cammino | quando le opere sono preziosi momenti di svago poetico

Lorenzo Argenziano, aka Santy, rappresenta un ponte tra l’arte di strada e la poesia visiva, trasformando i momenti di svago in preziosi spunti di riflessione. La sua creatività vibrante si esprime attraverso balconi, incisioni e graffiti grezzi ma autentici, incarnando uno stile riconoscibile e senza compromessi. Con un approccio underground autentico e una passione per il mix culturale, Lorenzo continua a reinventare il panorama artistico italiano, dimostrando che l’arte può essere anche un atto di ribellione e di bellezza condivisa.

Milano, 9 giugno 2025 – È quello dei balconi, delle incisioni e dei graffiti grezzi in strada. Lo stile è riconoscibilissimo, seppure autentico. Nel disegnare, così come in molti aspetti di un’esperienza artistica vissuta a 360° (per dire, è anche dj dai gusti ruvidamente raffinati), a prova di un approccio underground che non è mai posa. Ed è sempre convinzione. Lorenzo Argenziano, aka Santy, fra i precursori della street art in Italia, esporrà da giovedì 12 a venerdì 20 giugno una selezione di sue opere allo Spazio Mùda di via Anfossi 8, aperta tutti i giorni dalle 11 alle 20. Vernice giovedì 12 giugno dalle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it