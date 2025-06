Lorella Cuccarini e Riki insieme col tormentone Cha Cha Twist! | Impossibile resistere

Preparati a vivere un’estate all’insegna del ritmo e della spensieratezza: Lorella Cuccarini e Riki si uniscono per dare vita a “Cha Cha Twist!”, il tormentone che promette di conquistare le piste. Con un messaggio su Instagram, i due artisti annunciano l’uscita del brano, già pronto a diventare la hit dell’estate 2025. La musica italiana non si ferma, e questa collaborazione non farà eccezione: il divertimento è assicurato!

Lorella Cuccarini insieme a Riki è pronta a far ballare l’Italia con quello che si preannuncia il tormentone dell’estate 2025: Cha Cha Twist!. Riki e Lorella Cuccarini annunciano il Cha Cha Twist!. Con un messaggio condiviso su Instagram Lorella Cuccarini e Riki annunciano l’uscita del nuovo brano Cha Cha Twist! (Columbia Sony Music) per venerdì 13 giugno ed è già hit dell’estate. L’inedito è successivo alla pubblicazione di Quanto sei bella e Carillon che hanno segnato il ritorno sulle scene musicale dell’artista a circa due anni dall’ultima release. Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, tornato sul mercato con prodotti e immagini musicali più maturi, comunicando la sua arte, il suo sistema e la sua emotività, attraverso una vesta nuova, più autentica, artistica e sincera, lancia la sua hit estiva, a pochi mesi dal nuovo album, previsto entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lorella Cuccarini e Riki insieme col tormentone Cha Cha Twist!: “Impossibile resistere”

