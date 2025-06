L’Oréal acquisisce la maggioranza del brand skincare britannico Medik8

L’Oréal amplia il suo impero della bellezza con un investimento strategico nel mondo dello skincare. L’acquisizione della maggioranza del brand britannico Medik8, valutata circa un miliardo di euro, segna un passo deciso verso l’innovazione e la sostenibilità. Con questa mossa, la multinazionale rafforza la propria posizione nel settore e si prepara a conquistare nuovi mercati, puntando su prodotti all’avanguardia e sulla continuità del team di gestione. La strada verso il futuro è già tracciata.

Un accordo da un miliardo di euro: lo aveva annunciato già la scorsa settimana il Financial Times, ma ora sembra essere ufficiale. Medik8 passa a L'Oréal, che ne acquisisce la maggioranza. Medik8 passa in maggioranza a L'Oréal. Per ora il gruppo ha annunciato l'accordo, ma senza divulgare i dettagli finanziari. Ciò che sappiamo è che l'attuale management rimarrà in carica. Con questa mossa L'Oréal ha ampliato il proprio portafoglio, cercando di sfruttare quanto più possibile l'interesse per la cura della pelle (suscitato anche dagli influencer dei social media, sempre alla ricerca di nuove ispirazioni su canali come TikTok).