L' ordine dei giornalisti ' bacchettai il Policlinico Riuniti | Bando aperto solo a pubblicisti un errore

L’Ordine dei Giornalisti della Puglia ha sollevato un’importante questione riguardo al bando del Policlinico Riuniti di Foggia, che escludeva i pubblicisti. Con una nota ufficiale inviata via Pec, ha invitato l’ente a rivedere la selezione, sottolineando come la partecipazione dovrebbe essere aperta anche a professionisti con diversa qualifica. La trasparenza e l’equità nei concorsi pubblici sono fondamentali per tutelare la professionalità giornalistica e garantire meritocrazia.

L'Ordine dei Giornalisti della Puglia, con una nota ufficiale inviata via Pec, ha chiesto al Policlinico Riuniti di Foggia di modificare il bando pubblico di concorso per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto nella qualità di 'Specialista della Comunicazione Istituzionale – Area dei.

In questa notizia si parla di: Ordine Giornalisti Policlinico Riuniti

