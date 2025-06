Lontani dal quorum lite sui 14 milioni di voti

In un clima di scarsa affluenza alle urne, con meno di un italiano su tre che ha espresso il suo voto, il dibattito politico si infiamma. Schlein sottolinea come la partecipazione sia ancora più ampia rispetto alle politiche, mentre il centrodestra propone una stretta, chiedendo di aumentare a un milione le firme necessarie per presentare una legge. Una sfida che potrebbe ridisegnare il rapporto tra cittadini e istituzioni, aprendo nuove prospettive per il futuro della democrazia.

