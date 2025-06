Long Covid scoperto cosa aumenta il rischio di ammalarsi | la risposta è nel DNA

Il Long Covid, un fenomeno ancora misterioso, colpisce il 10-20% di chi supera il virus, lasciando effetti duraturi. Recenti ricerche hanno svelato un aspetto fondamentale: una risposta genetica, precisamente la risposta 232 nel DNA, aumenta significativamente il rischio di sviluppare questa condizione. Questa scoperta apre nuove prospettive per comprendere e gestire meglio il Long Covid. Continua a leggere per scoprire come il nostro patrimonio genetico influisce sulla nostra salute post-Covid.

Il long Covid colpisce circa il 10-20% delle persone che si ammalano di Covid-19, ma le cause non sono ancora completamente note: ora uno studio internazionale ha finalmente scoperto uno dei motivi per cui alcune persone si ammalano e altre no. 🔗 Leggi su Fanpage.it

