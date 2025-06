L' on Armando Siri arriva a Foggia | si presenta il nuovo direttivo della Lega cittadina

L'onorevole Armando Siri arriva a Foggia per presentare il nuovo direttivo della Lega cittadina, un momento di grande rilievo politico e sociale. Mercoledì 11, alle 17, presso la Sala Rosa del Palazzetto dell'Arte, il consigliere regionale Joseph Splendido accoglierà Siri, figura di spicco tra politica, giornalismo e letteratura. Un’occasione imperdibile per rafforzare il legame tra cittadini e rappresentanti, aprendo nuove prospettive di collaborazione e sviluppo per la comunità foggiana.

Mercoledì 11, alle 17, presso la Sala Rosa del Palazzetto dell'Arte a Foggia, il consigliere regionale e commissario provinciale della Lega, l'avvocato Joseph Splendido, accoglierĂ l'onorevole Armando Siri, politico, giornalista e scrittore. "Un'occasione molto importante", dichiara l'avvocato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - L'on. Armando Siri arriva a Foggia: si presenta il nuovo direttivo della Lega cittadina

In questa notizia si parla di: Armando Siri Foggia Lega

