L' omicidio-suicidio di Castelvetrano l' appello del legale | Niente video ai funerali

Le indagini sui tragici fatti di Castelvetrano continuano a svelare dettagli inquietanti, mentre il legale della famiglia ha fatto un appello al rispetto della delicatezza della vicenda, chiedendo che non siano diffusi video durante i funerali. Le autorità lavorano senza sosta per chiarire le motivazioni e fare luce su questa dolorosa tragedia, con l’obiettivo di offrire giustizia e conforto alle vittime.

Proseguono le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Trapani sull'omicidio-suicidio di Castelvetrano. Confermata l'ipotesi investigativa formulata nelle prime ore: Francesco Campagna, infermiere dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, avrebbe ucciso la moglie, Mary Bonanno, per poi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - L'omicidio-suicidio di Castelvetrano, l'appello del legale: "Niente video ai funerali"

