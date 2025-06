L’ombra delle terre rare sui negoziati di Londra La carta della Cina

L’ombra delle terre rare si allunga sui negoziati di Londra, dove Stati Uniti e Cina tornano a confrontarsi nel tentativo di scongiurare una guerra commerciale. I nuovi colloqui, con la partecipazione di figure chiave dell’amministrazione americana, promettono di ridefinire gli equilibri degli scambi globali. In questa sfida di diplomazia e interessi, il futuro delle relazioni economiche mondiali è appeso a un filo: il momento di trovare una soluzione definitiva è adesso.

Stati Uniti-Cina, atto secondo. In queste ore a Londra sono di scena i nuovi colloqui tra le delegazioni della prima e seconda economia globale, per tentare di trovare la quadra e fermare, una volta per tutte, la guerra commerciale, costruendo nuovi equilibri negli scambi. A questa attesa sessione negoziale hanno partecipato per Washington tre pezzi da novanta dell'amministrazione di Donald Trump: il segretario del Tesoro, Scott Bessent, quello del Commercio, Howard Lutnick, e Jamieson Greer, rappresentante commerciale americano. Mentre la delegazione di Pechino è guidata dal vicepremier He Lifeng.

