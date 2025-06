lojudice guida i vescovi toscani in terra santa

Lo prejudice guida i vescovi toscani in Terra Santa, un pellegrinaggio di solidarietà e fede che si svolgerà fino al 13 giugno. La delegazione, guidata dal presidente Cet cardinale Augusto Paolo Lojudice, visiterà Gerusalemme e Betlemme, portando con sé un messaggio di speranza e sostegno per i cristiani locali. Durante il viaggio, i vescovi lasceranno donazioni alle principali opere di assistenza. Un gesto che testimonia il forte legame tra Toscana e Terra Santa.

Sarà un pellegrinaggio di solidarietà verso i cristiani di Terra Santa, quello che da oggi al 13 giugno porterà a Gerusalemme e Betlemme una nutrita delegazione della Conferenza episcopale toscana, assieme ad alcuni collaboratori, sacerdoti e laici. I vescovi, con a capo il presidente Cet cardinale Augusto Paolo Lojudice, faranno tappa a Gerusalemme e a Betlemme. I vescovi della Conferenza toscana lasceranno una donazione alle principali opere che visiteranno. "Il viaggio in Terra Santa – spiega il cardinale Lojudice –, tanto voluto e desiderato dai vescovi della Toscana, si svolge in un momento particolarmente drammatico e tragico per quella terra martoriata.