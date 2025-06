L'occidente, sedotto dal declino della sua egemonia, si trova ora a un crocevia cruciale. Il lancio del Consiglio del Soft Power a Londra, promosso da importanti esponenti del governo britannico, segna una volontà di riscoprire la diplomazia della persuasione in un mondo dominato dalla forza. La realtà è che, nonostante le apparenze, il potere più duraturo rimane quello che conquista i cuori e le menti, perché senza influenza morale, il dominio è fragile e temporaneo.

Il lancio a Londra del Consiglio del Soft Power del Regno Unito da parte del ministro degli Esteri, David Lammy, e del ministro della Cultura, Lisa Nandy, è avvenuto in un momento interessante. Con Donald Trump alla Casa Bianca, si è sviluppata una narrazione in cui la persuasione e l’influenza sono state sostituite dal comando e dalla coercizione negli affari mondiali. Siamo entrati, dicono tutti, in un’era governata dalla forza. La realtà è più sfuggente e paradossale”. Così il filosofo inglese John Gray sul New Statesman. “Hard e soft power non sono opposti, completamente separati e distinti”, continua Gray. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it