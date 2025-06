Locatelli Juventus come sta il centrocampista bianconero? Tutti gli aggiornamenti direttamente dalla Continassa

Locatelli Juventus, come sta il centrocampista bianconero? Tutti gli aggiornamenti direttamente dalla Continassa dopo il problema alla caviglia. Direttamente dalla Continassa arrivano notizie importanti sulle condizioni di Manuel Locatelli, che al momento non si allena con il gruppo a causa di un infortunio alla caviglia. Il giocatore sta proseguendo con cure e terapie mirate, sperando di tornare presto in campo e contribuire alla squadra. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

dopo il problema alla caviglia. Direttamente dalla Continassa arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda le condizioni di Manuel Locatelli, centrocampista di proprietà della Juve alle prese con un problema alla caviglia. Niente campo per lui al momento: il giocatore sta proseguendo con sedute di terapia e riabilitazione all'interno delle strutture della Continassa. I tempi di recupero restano da valutare in vista del Mondiale per Club.

