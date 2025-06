L’Oasi per la Biodiversità Taglio del nastro e festa

L’apertura dell’Oasi per la Biodiversità a Bastia Umbra segna un passo importante nella tutela della natura urbana. Realizzata nell’ambito del progetto “BBU – Bastia Bee Urban” e finanziata dalla Fondazione Perugia, questa oasi nel cuore di Via Calabria diventa un rifugio vitale per api e insetti impollinatori. Un’oasi di rinascita e speranza che offrirà un contributo prezioso alla biodiversità locale, coinvolgendo la comunità in un impegno condiviso per l’ambiente.

Inaugurata l’Oasi per la Biodiversità realizzata nell’ambito del Progetto “BBU – Bastia Bee Urban“, promosso dal Comune con vari partner locali e finanziato da Fondazione Perugia attraverso il Bando “+Api – Oasi Fiorite per la Biodiversità 2025”. L’Oasi, situata nel cuore dell’area verde di Via Calabria, si configura come uno spazio rigenerato che fungerà da rifugio e nutrimento per le api e per tutti gli altri insetti impollinatori, offrendo allo stesso tempo un luogo di educazione, incontro e scoperta della natura per l’intera città, in uno spazio di circa 200mq ricco di infiorescenze e piante differenti per favorire la biodiversità in ambito urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Oasi per la Biodiversità. Taglio del nastro e festa

In questa notizia si parla di: Oasi Biodiversità Taglio Nastro

Da frutteto a oasi: il sito Cossure diventa un paradiso per la biodiversità nel sud della Francia - Nella pianura di Crau, il sito di Cossure si trasforma da frutteto a un paradiso per la biodiversità.