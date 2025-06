Lo stato delle cose | Giletti chiude la stagione con Garlasco e audio inediti di Paola Cappa stasera su Rai 3

Questa sera su Rai 3, Massimo Giletti conclude la stagione di "Lo Stato delle Cose" con un episodio ricco di approfondimenti e inediti. Tra i temi caldi, il Referendum e il caso Garlasco, con audio esclusivi di Paola Cappa. Un appuntamento imperdibile prima della pausa estiva, che promette di offrire spunti di riflessione e nuovi dettagli sui fatti di cronaca più discussi. Non mancate, perché questa è l’ultima occasione per scoprire tutto in anteprima.

Ultima puntata prima della pausa estiva per il talk show condotto da Massimo GIletti. Ecco tutti i temi affrontati e gli ospiti in studio. Ultima puntata questa sera con Lo Stato delle Cose, il talk show condotto da Massimo Giletti su Rai 3. A partire dalle 21.20, Giletti aprirà analizzando l'esito del Referendum, per poi occuparsi del delitto di Garlasco. Gli sviluppi del caso Garlasco A Garlasco verrà infatti dedicato un lungo approfondimento. La Procura ha riaperto il caso dopo 18 anni, con un unico indagato in concorso con ignoti: Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. In particolare, la Procura sta esaminando elementi e documenti che in passato furono ritenuti irrilevanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lo stato delle cose: Giletti chiude la stagione con Garlasco e audio inediti di Paola Cappa, stasera su Rai 3

