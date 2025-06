Lo stalker si riavvicina alla ex Scattano gli arresti domiciliari

La quiete apparente si spezza nuovamente: l’ex ristoratore Antonio Di Cecio, condannato per stalking ed estorsione, torna agli arresti domiciliari dopo aver tentato di riavvicinarsi all’ex moglie. La sua storia di tensioni e minacce si intreccia con un nuovo capitolo di paura e legalità, mentre la giustizia interviene ancora una volta per tutelare la donna e garantire la sicurezza. La vicenda rivela come il passato possa riaffiorare, minacciando la serenità di chi cerca solo di ricostruire la propria vita.

Il ristoratore 47enne condannato per stalking ed estorsione ai danni dell’ex moglie torna agli arresti domiciliari per essersi riavvicinato alla donna. L’uomo, Antonio Di Cecio, 47 anni, originario della Campania e residente a Lucca, era stato condannato a inizio anno dal giudice Riccardo Nerucci a 5 anni e 8 mesi di reclusione, nonché a risarcire una provvisionale di 13mila euro all’ex moglie, costituitasi parte civile con l’avvocato Florenzo Storelli. Disposta anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nei giorni scorsi nonostante il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico, l’uomo si è riavvicinato alla donna e pertanto è scattata la denuncia, alla quale è seguita la misura maggiormente restrittiva degli arresti domiciliari disposta da gip Simone Silvestri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo stalker si riavvicina alla ex. Scattano gli arresti domiciliari

