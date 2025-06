Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 92,3 punti

Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi si attesta a 92,3 punti, riflettendo un miglioramento nei margini di rischio. Il rendimento italiano scende al 3,48%, mentre quello tedesco si ferma al 2,56%, evidenziando una crescente stabilità nei mercati europei. Questi dati suggeriscono una fase di consolidamento e fiducia, aprendo nuove prospettive per gli investitori. È il momento di osservare attentamente le evoluzioni del mercato e pianificare con strategia e lungimiranza.

Si chiude a 92,3 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi. Il rendimento annuo italiano scende al 3,48%, mentre quello tedesco si attesta al 2,56 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 92,3 punti

In questa notizia si parla di: Tedeschi Bund Chiude Punti

Gaffe di Meloni: “Spread sotto i 100 punti perché i titoli italiani sono considerati più sicuri dei Bund tedeschi” - Durante un'interrogazione alla Camera, la premier Giorgia Meloni ha fatto una gaffe sullo spread, affermando erroneamente che i titoli di Stato italiani siano più sicuri dei bund tedeschi.

#ULTIMORA | Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 95 punti Rendimento annuo italiano invariato al 3,5%, scende in - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Partecipa alla discussione

Secondo Giorgia #Meloni dato che lo #spread Btp-Bund è sceso a 100 punti base “i titoli di Stato italiani vengono considerati più sicuri dei titoli di Stato tedeschi”. Qualcuno spieghi alla premier che ha detto una colossale scemenza Partecipa alla discussione

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 92,3 punti - Il rendimento annuo italiano scende al 3,48%, mentre quello tedesco si attesta al 2,56 per cento. Leggi su quotidiano.net

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 95 punti - Apre in rialzo a 95 punti secchi il differenziale tra Btp e Bund tedeschi a fronte dei 92,8 punti segnati venerdì scorso in chiusura. Leggi su ansa.it

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 97 punti - Lo spread tra Btp e Bund decennali sceso ieri ai minimi da un anno riparte da 97 punti e scende ancora a 96,9 punti. Leggi su ansa.it