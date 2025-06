Lo spray al peperoncino la rapina in metro e le bugie sull’età Un software incastra tre aggressori

Una rapina scioccante nella metropolitana di Milano si è conclusa in modo sorprendente grazie all'uso di tecnologia avanzata. Tre giovani marocchini sono stati catturati dopo aver tentato di usare spray al peperoncino per colpire un passeggero, ma è stato un software innovativo a smascherarli. Questa vicenda dimostra come l’unione tra ingegno umano e strumenti digitali possa fare la differenza nella lotta alla criminalità. La tecnologia può davvero cambiare le regole del gioco.

Milano – Hanno spruzzato spray al peperoncino alla fermata della metropolitana, per rapinare un passeggero. Tre giovani, originari del Marocco, sono stati fermati l’altro giorno dalla Squadra mobile per l’episodio avvenuto lo scorso 27 maggio, attorno alle 23, alla fermata Pasteur della linea rossa della metropolitana. Gli investigatori li hanno individuati grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza installate lungo la linea. Fotogrammi analizzati con un software di riconoscimento facciale, che ha consentito di arrivare ai nomi dei presunti responsabili. Secondo quando ricostruito i tre, utilizzando lo spray al peperoncino, avevano aggredito un milanese di 24 anni, derubandolo della collanina d’oro che portava al collo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo spray al peperoncino, la rapina in metro e le bugie sull’età. Un software incastra tre aggressori

