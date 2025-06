Lo sport a servizio dei giovani terza tappa nazionale del Play district tour a Ostia

lo sport come strumento di crescita, inclusione e divertimento. Un’occasione unica per rafforzare il legame tra giovani e comunità, trasmettendo valori fondamentali attraverso l’energia del movimento. La terza tappa del Play District Tour dimostra che lo sport può davvero essere il motore di un cambiamento positivo, coinvolgendo tutti e creando ricordi indelebili. E questa avventura continua, perché il meglio deve ancora venire!

Ostia, 9 giugno 2025 – Si è svolta con successo la terza tappa nazionale del Play District Tour al Pontile di Ostia, questo sabato 7 giugno, dalla mattina fino dopo il tramonto, coinvolgendo bambini, ragazzi e intere famiglie in attività sportive tra le più disparate. Un progetto che coinvolgendo le associazioni sportive dei territori toccati da questo tour, ha voluto chiamare all'appello giovani e famiglie, per farli avvicinare allo sport e scoprire sia discipline tradizionali che nuove attività in cui potersi cimentare proprio in questa occasione. Progetto Spazi Civici di Comunità: salute, sport e condivisione.