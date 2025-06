Lo show della Motonautica torna a Trani il pluricampione Barlesi vince tappa Europeo Off Shore

Il ritorno della motonautica a Trani ha entusiasmato appassionati e curiosi, regalando uno spettacolo senza precedenti sulle acque della città. Le F1 del mare hanno infiammato il pubblico con bolidi che sfrecciano a oltre 180 km/h, rivivendo l’emozione degli anni '90. La Long Race si conclude con la vittoria del pluricampione Serafino Barlesi, che ancora una volta dimostra di essere il re di questo emozionante sport.

(Adnkronos) – Grande show della motonautica che torna a Trani dopo una lunga assenza, con migliaia di persone ad assistere alle gare lungo il percorso di quelle che vengono definite le F1 del mare. Bolidi che sfrecciano sull’acqua a oltre 180 chilometri orari. Uno spettacolo unico che torna in città dagli anni ’90 e che ha fatto sognare grandi e piccoli. La Long Race si è conclusa con la vittoria del pluricampione Serafino Barlesi in coppia con lo svedese Joakin Kumlin che ha vinto il 1° Trofeo Città di Trani – Grand Prix Regione Puglia valido per il Campionato Europeo Off Shore. Barlesi, 72 anni, era il favorito della gara: nel suo palmares, otto europei e cinque mondiali vinti, e ben 154 podi in tutta la carriera. 🔗 Leggi su Seriea24.it

In questa notizia si parla di: Torna Trani Show Motonautica

Lo show della Motonautica torna a Trani, il pluricampione Barlesi vince tappa Europeo Off Shore - Lo spettacolo mozzafiato della motonautica torna a Trani, incantando il pubblico con acrobazie ad alta velocità e emozioni uniche.

Lo show della Motonautica torna a Trani, il pluricampione Barlesi vince tappa Europeo Off Shore Partecipa alla discussione

Lo show della Motonautica torna a Trani, il pluricampione Barlesi vince tappa Europeo Off Shore; Lo show della Motonautica torna a Trani, il pluricampione Barlesi vince tappa Europeo Off Shore; Lo show della Motonautica torna a Trani, il pluricampione Barlesi vince tappa Europeo Off Shore.

Lo show della Motonautica torna a Trani, il pluricampione Barlesi vince tappa Europeo Off Shore - Poi farà tappa in Finlandia e in Norvegia prima di approdare sul lago di Como ad ottobre.

Grande motonautica a Trani con il ritorno delle f1 del mare e la vittoria di Serafino Barlesi - La motonautica europea torna a Trani con il campionato off shore, protagonisti Serafino Barlesi e Joakin Kumlin; sicurezza garantita nonostante incidenti, spettacoli collaterali e futuro itinerante ve ...

Motonautica: Europeo off shore, Barlesi domina a Trani - Si è concluso con la vittoria del pluricampione Serafino Barlesi, in coppia con lo svedese Joakin Kumlin, il primo Trofeo Città di Trani, valido per il Campionato europeo off shore.