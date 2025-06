Lo sgombero di Vicofaro | Situazione peggiorata

Lo sgombero di Vicofaro si fa sempre più urgente, poiché la situazione nella parrocchia si è aggravata, mettendo a rischio la sicurezza di tutti. L’ordinanza, frutto di un incontro prefettizio, rappresenta uno strumento fondamentale per intervenire efficacemente e prevenire ulteriori pericoli. Con le autorità al lavoro, si cerca di trovare una soluzione che garantisca sicurezza e rispetto delle normative per il bene della comunità.

"L' ordinanza, che nasce da una decisione maturata al tavolo prefettizio aperto su Vicofaro, è lo strumento che abbiamo per agire su una situazione di rischio come quella che persiste nella parrocchia, con un ulteriore aggravamento evidenziato nei recenti sopralluoghi congiunti di Polizia Municipale, Asl e Vigili del Fuoco". Così il sindaco Alessandro Tomasi spiega le motivazioni di un provvedimento urgente che va a sanare una situazione diventata insostenibile e addirittura aggravatasi nel tempo. "In particolare, emergono criticità significative sia sull'aspetto igienico che su quello sanitario.

