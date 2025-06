Lo sfogo di Baldini sulla Nazionale fa il giro del web anche Matteo Salvini dedica un post VIDEO

lo sfogo acceso sulla nazionale, che ha suscitato reazioni e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Pescara si conferma protagonista nel panorama calcistico italiano, non solo per la vittoria emozionante, ma anche per le dichiarazioni che hanno acceso il dibattito pubblico. Intanto, Matteo Salvini non ha perso l’occasione per dedicare un post video, sottolineando l’importanza di questo momento storico per la città e la passione che unisce gli italiani.

Pescara alla ribalta delle cronache nazionali, dopo la super serata dell'Adriatico con la promozione in serie B ottenuta ai rigori grazie ad una prestazione miracolosa di Alessandro Plizzari. Ma a fare tantissimo rumore e il giro del web sono state anche le parole di mister Silvio Baldini

