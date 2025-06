Lo ha ucciso lei Romolo trovato morto in casa massacrato | l’orribile scoperta degli investigatori

Un enigma crudele scuote Saronno: Romolo Baldo, 86enne pensionato, è stato brutalmente ucciso nella sua stessa casa. La scoperta scioccante degli investigatori apre un nuovo capitolo nel giallo che desta inquietudine tra i cittadini. La presunta responsabile, Elena Pagani, compagna del figlio della vittima, resta al centro di un'indagine avvolta nel mistero. Ma cosa ha scatenato questa tragedia? La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini.

SARONNO – Un omicidio avvolto nel mistero. Gli investigatori non hanno ancora chiarito il movente, ma sono convinti che a uccidere Romolo Baldo, pensionato di 86 anni, sia stata Elena Pagani, compagna del figlio della vittima. La donna, 41 anni, è stata fermata con l’accusa di omicidio. Il delitto si è consumato nella villetta a schiera dove i tre convivevano, alla periferia di Saronno (Varese), proprio nella giornata del ballottaggio elettorale. Secondo la ricostruzione della Procura di Busto Arsizio, Baldo sarebbe stato colpito con diversi fendenti nella mattinata di domenica. Dopo il gesto, Pagani avrebbe chiamato il compagno – figlio della vittima – che ha a sua volta contattato il 112. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Lo ha ucciso lei”. Romolo trovato morto in casa, massacrato: l’orribile scoperta degli investigatori

