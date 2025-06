Livorno litiga con il fidanzato e minaccia di buttarsi in mare | interviene la polizia

Una tranquilla serata a Livorno si trasforma in un momento di forte tensione quando una lite tra fidanzati assume toni drammatici. La situazione si fa ancora più delicata con la minaccia di autolesionismo e l'intervento immediato delle forze dell'ordine e dei soccorsi. È stata una scena intensa che ha richiesto tutta la prontezza degli agenti, dimostrando come anche i momenti di svago possano improvvisamente diventare un'emergenza.

Una banale lite tra fidanzati è ben presto degenerata con tanto di arrivo di polizia e ambulanza e una donna portata all'ospedale dopo aver minacciato di gettarsi in mare. Erano circa le 21 di sabato 7 giugno quando la coppia stava passeggiando sul lungomare in attesa di andare a cena fuori. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Livorno, litiga con il fidanzato e minaccia di buttarsi in mare: interviene la polizia

