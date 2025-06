Livorno campione d' Italia ora si guarda al futuro | dal destino di Paolo Indiani alla scelta del ds ecco i nodi da sciogliere

Livorno, campione d'Italia e protagonista di una stagione da sogno, ora si proietta verso un futuro ricco di sfide e opportunità. Dalla scelta del nuovo direttore sportivo alle strategie per consolidare il successo, i nodi da sciogliere sono numerosi, ma l'entusiasmo e la determinazione della squadra sono inarrestabili. Come affermato da Paolo Indiani, il presente è già storia, e il futuro…

